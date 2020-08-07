Главный кот-мышелов МИД Британии ушел в отставку

Палмерстон променял работу на луга и деревья.

Главный кот-мышелов британского внешнеполитического ведомства ушел в отставку. В посольстве Великобритании в Москве заявили, что кот Палмерстон принял решение об "отставке" добровольно. Дипломаты заявили в Telegram-канале о том, что питомец был вынужден перейти на работу в домашней обстановке из-за пандемии коронавируса.

Кажется, что размеренная жизнь за городом ему понравилось, и он решил уйти на заслуженный отдых сообщение посольства

В Британии рассказали, что коллеги из Форин Офиса объяснили, что Палмерстон полюбил исследовать местные луга и лазать по деревьям, поэтому не хочет возвращаться на прежнее место.

В Великобритании Россию после слов Путина о ВМФ назвали "значительной угрозой".

Видео: YouTube / TNT - Trending News Today