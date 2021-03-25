Главная ёлка Петербурга ждёт превращения в часы

Сейчас дерево находится на сушке.

Главная ёлка Петербурга, встречавшая гостей и жителей города в конце года на Дворцовой площади, только ждёт своего превращения в часы и другие поделки. Как сообщает газета "Петербургский дневник", это произойдет в конце марта или начале апреля – сейчас дерево находится на сушке.

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал СМИ, что из ствола дерева, которая сейчас находится на специальном складе, город собирается изготовить сувениры, которые направят в социальные учреждения города. Уже известно, что это будут часы, циферблатом которых станет сечение ствола ели с совмещенным с ним часовым механизмом, но кому именно передадут подарки, ещё решается.

Около 38% петербуржцев заявили, что ёлка на Дворцовой площади им совсем не нравится. Петербургская елка в 2020 году стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: Piter.tv