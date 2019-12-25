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Ёлка на Дворцовой площади нравится лишь 33% петербуржцев
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

Ёлка на Дворцовой площади нравится лишь 33% петербуржцев

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Эксперты опросили тысячу человек из Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 жителей других городов.

Около 38% петербуржцев заявили, что ёлка на Дворцовой площади совсем не нравится. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Аналитики опросили тысячу петербуржцев. Также аналогичное исследование провели и в других города России. Около 33% горожан заявили, что новогодняя ёлка на Дворцовой нравится, а 29% опрошенных затрудняются ответить. 

Больше всего ёлка нравится жителям Уфы. На втором месте оказалась Казань — 68%. Петербург оказался в этом списке на последнем месте.

Петербуржцы заявили, что им не нравится главная ёлка из-за её высокой стоимости. 

Ранее мы сообщали о том, что петербургская ёлка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: Piter.tv

Теги: главная елка, елка, елка на дворцовой площади
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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