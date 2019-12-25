Главком ВМФ России оценил действия флота в ходе инцидента с британским эсминцем Defender

Николай Евменов заявил о грубой провокации со стороны Великобритании.

Главком Военно-морского флота России оценил действия флота в ходе инцидента с британским эсминцем Defender. Николай Евменов завил журналистам о том, что моряки действовали грамотно и безопасно во время произошедшего накануне вторжения иностранного боевого корабля в территориальные воды РФ.

Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании. Николай Евменов, главком ВМФ РФ

Военнослужащий подчеркнул, что считает инцидент с эсминцем грубой и ничем не прикрытой провокацией со стороны Лондона. Он призвал руководство ВМС Великобритании тщательно провести расследование. Евменов назвал ситуацию наглым попранием всех международных законов.

Журналист Би-би-си подтвердил приближение эсминца ВМС Британии к Крыму.

Фото: Telegram/Военный обозреватель