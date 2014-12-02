Главы оборонных ведомств США и Британии проведут переговоры по Украине

Джон Кирби сообщил о визите Бена Уоллеса в Вашингтон.

Главы оборонных ведомств США и Великобритании проведут переговоры по Украине. Об этом журналистам рассказал официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Чиновник уточнил, что встреча запланирована в Вашингтоне. Таким образом спикер ответил на вопрос корреспондента о предстоящем визите иностранца в страну.

Мы ждем возвращения в Пентагон мистера Уоллеса, думаю, это будет его вторая встреча с министром Остиным в Пентагоне. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби также сообщил прессе о том, что до конца текущего месяца союзники планируют провести очередное заседание контактной группы по Украине. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. В Пентагоне не исключают, что подобные встречи могут стать ежемесячными.

Пентагон готов изучить возможность увеличения числа обучающих военных Украины инструкторов.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News