Пентагон готов изучить возможность увеличения числа обучающих военных Украины инструкторов

На сегодняшний день американские власти считают достаточным нынешнее число специалистов.

Пентагон готов изучить возможность увеличения числа инструкторов, обучающих украинских военных. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

По его словам, американские власти считают достаточным нынешнее число инструкторов. Он также отметил, что этим занимается не только Национальная гвардия штата Флориды. Сейчас инструкторы обучают украинских военных обслуживанию американских гаубиц.

Если нам нужно будет изменить число или добавить людей для проведения обучения, мы, конечно, будем готовы рассмотреть этот вопрос. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Ранее Байден подписал закон о помощи Украине по ленд-лизу.

Видео: YouTube / Yahoo Finance