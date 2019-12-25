Главы МИД стран ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России

В список вошли 13 банков и восемь СМИ.

Главы МИД стран-членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Новые ограничения коснутся 13 банков, которым будет запрещен доступ к SWIFT. Кроме того, введены ограничения на поставки России программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи нефти и газа. В список также вошли российские СМИ: EADaily, "Фонд стратегической культуры", "Лента.Ру", News Front, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и "Красная звезда"/Телеканал "Звезда".

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