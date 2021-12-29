Главы ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации

Из ЛНР запрещено выезжать мужчинам от 18 до 55 лет.

Главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Донбасса подписали указы о всеобщей мобилизации населения. О соответствующем решении на собственном YouTube-канале рассказал Денис Пушилин. Также текст документа размещен на официальном сайте главы региона.

Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации. Денис Пушилин, глава ДНР

Чиновники уточнили, что всеобщая мобилизация пройдет на всей территории ДНР. Пушилин дал поручение местному правительству перевести экономическую систему на работу в условиях военного времени. Глава ЛНР предпринял аналогичные действия. Он объявил в регионе общую мобилизацию, которой также были уведомлены Народный совет и кабинет министров. По словам Пасечника, перед жителями Донбасса стоит задача защита Родины, своей земли и недопущения массовой гибели населения. Он призвал граждан выполнить свой конституционный долг.

В документах говорится о том, что всеобщая мобилизация объявлена с целью создания условий для отражения агрессии против ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Глава ЛНР также установил запрет на выезд за пределы народной республики мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

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Фото и видео: YouTube / Денис Пушилин

