Беженка из ДНР рассказала о первой ночи в России

Светлана сообщила, что прибывших из Донбасса разместили в санатории.

Беженка из самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказала журналистам о первой ночи в России. В интервью для "РИА Новостей" женщина пояснила, что не смогла спать из-за объявленной властями региона эвакуации мирного населения. Она переживала за ситуацию. Сейчас сельчанка по имени Светлана находится в одном из санаториев в российском регионе - в "Звезде" Ростовской области. Учреждение находится на берегу Таганрогского залива. Туда она направилась вместе с соседями и земляками.

Было предупреждение о том, что украинские власти собираются нас бомбить. Наши власти объявили эвакуацию. Все, кто желал, предпочтение - мамы, дети, старики, поехали. Встретили очень хорошо. Но ночью долго не спалось. Все-таки не дома. Светлана из ДНР

Женщина уточнила, что из ДНР в Россию отправляется много автобусов. Транспортные средства для эвакуации граждан сразу прибыли в большом количестве. Многие из беженцев - несовершеннолетние. В российском санатории их встречали дружелюбно и с вниманием. Дома в ДНР у Светланы остались взрослые сыновья, а также муж. Они следят за хозяйством. Женщина рассчитывает, что сможет попасть домой уже через несколько дней.

Появились кадры с места разрыва снаряда в Ростовской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

