Глава здравоохранения Украины сбежала от эвакуированных из КНР соотечественников

Скалецкая 20 февраля написала в своем Facebook о желании прожить возле эвакуированных.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что глава здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сбежала от эвакуированных из КНР соотечественников. Об этом сообщает "Страна.ua".

Известно, что Зоряна Скалецкая во время визита поговорила с персоналом. Она заявила, что намерена вернуться обратно в пансионат. Отмечается, что Скалецкая покинула территорию учреждения в 11.55 по местному времени. При этом директор санатория заявил, что он намерен выделить Скалецкой отдельный домик для проживания.

Напомним, что Скалецкая выразила желание пожить возле эвакуированных из Китая людей, которых проверяют на коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия проживания в Новых Санжарах.

Видео: Телеканал ICTV