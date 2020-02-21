Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия проживания в Новых Санжарах

Карантинные комнаты находятся в печальном состоянии.

Украинка Александра Волкова, эвакуированная из Уханя в санаторий в поселке Новые Санжары, показала условия проживания карантинных посетителей. Небольшое видео девушка опубликовала в своем Instagram.

"Апартаменты" находятся в печальном состоянии: в номере стоят старые мебель и телевизор, душ, по словам девушки, бьется током, входная дверь ободрана, и ключ в ней проходит насквозь, из-за чего комнату невозможно закрыть.

Напомним, что 45 украинцев, доставленных в четверг самолетом из Китая, где бушует коронавирус, отвезли в санаторий в украинском поселке на двухнедельный карантин. В Новых Санжарах прилетевшие украинцы столкнулись с дикими протестами своих земляков, которые не желали пускать "зараженных" на родную землю.

Ранее Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за событий в Новых Санжарах.

Видео: ITV News / YouTube, prostoaleksa / Instagram