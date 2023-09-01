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Глава ГУР Украины признал большие потери в ВСУ

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Кирилл Буданов рассказал о ситуации с потерей личного состава армии.

Руководитель главного управления разведки при министерстве по обороне Украины Кирилл Буданов заявил в интервью местному телеканалу "1+1" о том, что украинские войска несут большие потери живой силы и техники на фронте. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущей интервью о том, как армия киевского режима переживает те потери, которые происходят в рядах ВСУ.

Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда".

Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

Напомним, что в середине августа в американской газете The New York Times журналисты заявили со ссылкой на местных  чиновников о том, что потери Вооруженных сил Украины с начала российской специальной военной операции против киевского режима составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.

В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук

Теги: всу, гур, кирилл буданов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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