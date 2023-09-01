В Киеве оценили опасность от размещения ядерного оружия в Белоруссии

Кирилл Буданов рассказал о том, что ядерные снаряды доставлены на территорию соседнего государства.

Риск для Украины от оружия с ядерным зарядом, которое получила Белоруссия, в настоящее время оценивается как нулевой. Соответствующее заявление в эфире авторской программы Наталье Мосейчук в эфире мест ного телеканала "1+1" сделал руководитель Главного управления разведки министерства по обороне Украины Кирилл Буданов. Таким образом эксперт прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что республика получила на свою территорию стратегическое ядерное оружие, заряд которого в три раза мощнее, чем те бомбы, которые американцы применяли для взрыва в японских городах Нагасаки и Хиросима.

Риск для Украины нулевой, потому что это не ядерное оружие, а способ ядерного сдерживания, это политическая игра. Кроме того, в Белоруссию привезли ядерные бомбы для самолётов Су-27М. Кирилл Буданов, глава ГУР

Буданов призвал перенести конфликт на территорию России.

Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук