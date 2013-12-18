Глава ГУР прокомментировал дальнейшее развитие регионального кризиса.

Руководитель Главного управления разведки украинского министерства по обороне Кирилл Буданов не согласен с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в том, что региональный конфликт не должен быть перенесен на территорию России. Ранее глава государства, отвечая на вопрос, "должен ли кризис перейти на территорию России", заявил журналистам о том, не должен, так как существует большой риск, что в этом случае Украина "останется одна" и без поддержки со стороны международных партнеров и союзников. В эфире местного телеканала "1+1" Кирилл Буданов заметил, что придерживается противоположной точки зрения.

Конфликт должен быть перенесен на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше. Кирилл Буданов, глава ГУР Украины

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Фото и видео: YouTube / Наталія Мосейчук