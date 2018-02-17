В офисе президента Украины рассказали о грядущей катастрофе.

Украинское мужское население активно бежит от мобилизации и записывает видео о том, как посылают ТЦК "на три буквы". Соответствующее заявление сделал экс-руководитель Главного управления разведки от украинского министерства по обороне Кирилл Буданов в интервью для новостного агентства "Укринформ". Иностранный эксперт пояснил, что речь идет о том, что в обществе нет единства, поэтому без этого страну ждет катастрофа. Глава офиса президента Владимира Зеленского также указал, что с одной стороны власти говорят о том, что требуется продолжать сражаться, но с другой люди бегут от призыва.

К сожалению, если единства не будет, может произойти катастрофа... У нас страшнейшая проблема в обществе. <...> У нас также герой тот, кто записывает видосики, "как я послал на три буквы ТЦК" или "как я перебежал через "зеленку" за границу" - а вы тупые тут оставайтесь. Кирилл Будано*, глава ГУР Украины

* Внесен на российской территории в список террористов и экстремистов

