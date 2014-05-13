Глава студии Mundfish Роберт Багратуни рассказал, что в Atomic Heart не будет стелс-режима

Разработчик проекта раскрыл несколько подробностей о гейминге.

Глава студии Mundfish Роберт Багратуни рассказал американским журналистам из крупнейшего гейм-издания IGN о том, что в компьютерной игре Atomic Heart не будет стелс-режима. Также у персонажей будет сильно ограниченное количество боевых запасов для огнестрельного вооружения. Авторы решили, что пуль должно быть так мало, что их не должно хватать для ликвидации всех противников. Именно поэтому специально для этого акцент был сделан на механике ближнего боя. Создатели пояснили, что суперспособности игрока не будут ограничиваться только показанными в трейлерах молниями и льдом. Роберт Багратуни раскрыл подробности.

Например, есть полимерные бомбы. Взрываясь, они покрывают врага веществом, которое делает его уязвимым к молниям, холоду и огню. Также можно будет использовать полимерный щит, который при прямом столкновении позволит выждать наиболее подходящий момент для атаки. Роберт Багратуни, разработчик

Геймдиректор Atomic Heart заметил, что в игре не будет полноценного стелс-режима, позволяющего проходить уровни без единого убийства. Однако шутеры смогут использовать определенные механики, позволяющие устранять врагов тихо, не привлекая внимания остальных NPC-персонажей. Автор проекта рекомендовал игрокам не привлекать внимание, не поднимать тревогу и быть осторожными как при исследовании мира, так и во время поединков. Сражаться персонажу придется на кажом из уровней. В качестве музыкального сопровождения авторы решили включить композиции Мика Гордона, а также миксов его тяжелых треков с попсовыми песнями из Советского Союза 50-60-х годов XX века.

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Фото и видео: YouTube / IGN