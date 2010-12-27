Глава студии Marvel займется съемками нового фильма по "Звездным войнам"

Переговоры с Кевином Файги прошли в конце лета этого года.

Глава киностудии Marvel Кевин Файги займется съемками нового фильма по "Звездным войнам". Это является частью планов продюсера Кэтлин Кэннеди по реализации "новой волны" киновселенной. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Переговоры Файги с Кэннеди и двумя представителями Disney Аланом Хорном и Аланом Бергманом прошли в конце текущего лета. По мнению журналистов издания, Файги может вывести "Звездные войны" на новый уровень. Несмотря на то, что новый фильм собрал в прокате миллиарды, у студии Lucasfilm есть провальные "Соло" и "Последние джедаи".

В свою очередь под руководством Файги студия Marvel выпустила огромное количество хитов. В частности, заключительная часть "Мстителей" побила десятилетний рекорд "Аватара" по сборам и стала самой кассовой лентой в истории.

Ожидается, что после финального девятого эпизода "Звездные войны" уйдут на длительный перерыв. Он прервется в декабре 2022 года, когда выйдет фильм от продюсеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Дэниэла Вайса.

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