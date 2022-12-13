Глава правящей партии Грузии прокомментировал возможное введение санкций против России

Ираклий Кобахидзе рассказал об экономических причинах отказа от санкций.

Экономическая система Грузии в 2022 году претерпела бы падение вместо роста показателей в том случае, если бы страна ввела антироссийское санкционное давление. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала IMEDI сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Грузинская сторона не вводит санкций в отношении России, мы уже разъясняли нашу позицию, почему не делаем этого. Причина проста. Она в том, что введением санкций против России мы в действительности введем санкции против собственной страны и народа, чего, конечно, не сделаем. Ираклий Кобахидзе, политик Грузии

Лидер движения пояснил, что в 2022 году в стране зафиксирован рост на уровне более десяти процентов. Если бы санкции в отношении России были введены, то показатели потерпели бы 10-18 процентное понижение.

В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze