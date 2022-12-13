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В Грузии заявили, что не допустят ксенофобии в отношении русских

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Ираклий Кобахидзе рассказал о попытках оппозиции устраивать панику в стране.

Грузинское руководство не допустит проведения ксенофобской кампании в адрес российского населения и туристов в случае увеличения потока иностранных граждан после решения Москвы о возобновлении прямых авиарейсов между странами. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Политик напомнил о том, что в 2022 году оппозиция предпринимала попытки создать панику в стране из-за большого притока россиян, которые прибыли в Грузию в начале проведения СВО, а затем - во время туристического сезона и после объявленной частичной мобилизации. По словам гостя программы, попытки создать панику можно назвать спекуляцией и ксенофобской кампанией, а также либеральным фашизмом.

Несмотря на прошедшие три ксенофобские кампании,  мы доказали, что ситуация находится под контролем и никакая угроза не стоит перед нашими национальными интересами. Мы также не допустим проведения этнических ксенофобских кампаний. Грузия гордится своей толерантностью…

Ираклий Кобахидзе, политик в Грузии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze

Теги: грузинская мечта, грузия, ираклий кобахидзе, ксенофобия, оппозиция, туризм, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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