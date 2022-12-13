В Грузии заявили, что за санкциями США против грузинских судей стоит коррупция

Ираклий Кобахидзе оценил внешнюю политику Госдепа в отношении Тбилиси.

Введение американского санкционного давления против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии свидетельствует о той коррупции, которая стоит за этим решением. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Imedi сделал руководитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Парламентарий считает особенно возмутительным то, что ситуация "нарпямую замарала" американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

Мне придется сделать немного тяжелую оценку. Прямо скажу, речь шла о коррупции в этом заявлении, и за этим заявлением стоят коррупционные процессы. Под коррупцией подразумеваются не только деньги. Ираклий Кобахидзе, грузинский политик

Глава политической партии также отметил другие случаи в прошлом, когда, по его словам, со стороны американских властей имели место "попытки политизированного вмешательства в правосудие" Грузии. Он уверен, что в Вашингтоне не признают государственность Тбилиси. Ираклий Кобахидзе добавил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств коррупции в деятельности попавших под ограничения грузинских судей.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze