Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка

Оливье Веран оценил массовые протесты в стране из-за гибели 17-летнего юноши.

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в ходе брифинга с журналистами в Елисейском дворце дал обещание общественности разобраться с трагедией, которая произошла ранее в Нантере. Речь идет о ситуации, в которой сотрудник правоохранительных органов застрелил из служебного оружия 17-летнего подростка в ходе дорожной проверки. Чиновник заверил прессу и граждан в том, что власти "находятся в глубоком потрясении". Оливье Веран добавил, что президент Эмманюэль Макрон в рамках заседания Совета министров от 28 июня высказал свое потрясение случившемся. Пресс-секретарь кабмина призвал граждан к "спокойствию" после разразившихся накануне массовых стихийных протестов против действий полиции.

Ответы будут предоставлены Франции и семье погибшего. Мы разделяем его с соседями, близкими и всей нацией, потому что речь идёт о молодом человеке 17-ти лет. Оливье Веран, пресс-секретарь кабмина Франции

Напомним, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал правосудие провести честное расследование произошедшего. Мать убитого подростка призвала соотечественников выйти на "молчаливый марш" в четверг 29 июня напротив префектуры департамента О-де-Сен. Она надеется, что активисты смогут "устроить восстание".

В пригороде Парижа после убийства водителя полицейским произошли беспорядки.

Фото и видео: YouTube / Élysée