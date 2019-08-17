Глава МИД Польши предложил США способ военного сдерживания России

По мнению Яцека Чапутовича, на территории Польши нужно разместить американские войска.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович предложил способ военного сдерживания России. Министр уверен, что важную роль в этом вопросе сыграет размещение американских войск на польской территории. Об этом пишет Polsat.

Чапутович заявил, что присутствие войск США в Польше заставит Россию дважды подумать, "прежде чем прибегнуть к военным средствам". Министр также выразил надежду, что предстоящий визит Дональда Трампа в Польшу, наконец, конкретизирует планы по перемещению части американских солдат в Восточную Европу.

Отметим, что в начале лета Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. В США также заявили, что хотят увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

Ранее экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с Россией раньше США.

Видео: YouTube / The U.S. Army