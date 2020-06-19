Глава Минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

Максим Степанов объяснил, почему стране не удается сдерживать число новых зараженных.

Глава Минздрава Украины назвал поведение граждан страны при карантине анархией Об этом Максим Степанов рассказал журналистам в эфире телеканала "1+1". Запись программы опубликована на YouTube-канале.

Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост зараженных, нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт посоветовал украинцам посмотреть на то, что происходит на улицах, пляжах, в ресторанах и клубах Одессы. Обстановка не позволяет эффективно сдерживать коронавирусную инфекцию. Врач добавил, что Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста новых пациентов с COVID-19.

Украина оценила эффект от карантина.

Видео: Youtube/ ТСН