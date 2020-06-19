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Глава Минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

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Максим Степанов объяснил, почему стране не удается сдерживать число новых зараженных.

Глава Минздрава Украины назвал поведение граждан страны при карантине анархией Об этом Максим Степанов рассказал журналистам в эфире телеканала "1+1". Запись программы опубликована на YouTube-канале.

Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост зараженных, нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем

Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт  посоветовал украинцам посмотреть на то, что происходит на улицах, пляжах, в ресторанах и клубах Одессы. Обстановка не позволяет эффективно сдерживать коронавирусную инфекцию. Врач добавил, что Минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста новых пациентов с COVID-19. 

Украина оценила эффект от карантина.

Видео: Youtube/ ТСН

Теги: анархия, карантин, максим степанов, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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