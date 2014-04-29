Глава минюста США назначил спецпрокурора по делу сына Байдена

Меррик Гарланд выбрал на должность кандидатуру Дэвида Вайса.

Америкинский министр юстиции Меррик Гарланд в пятницу 11 августа объявил о назначении специального прокурора по расследованию уголовного дела в отношении сына действующего лидера Белого дома Джо Байдена - Хантера Байдена. Чиновни к уведомил журналистов на пресс-конференции о том, что должность получил федеральный прокурор Дэвид Вайс

По итогам рассмотрения данного запроса, а также связанных с этим делом чрезвычайных обстоятельств я пришел к выводу, что назначение Вайса спецпрокурором отвечает общественным интересам Меррик Гарланд, глава Минюста США

Эксперт пояснил, что Дэвиду Вайсу в его новом статусе будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которое тот сочтет целесообразными. Специалист уже уведомил членов Конгресса США о том, что получил высшие доллжностные полномочия, включающие обязанности по тому, следует ли объявлять обвинения или нет.

Генпрокурор США посетил МУС с необъявленным визитом.

Фото и видео: YouTube / The Justice Department