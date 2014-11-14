Генпрокурор США посетил МУС с необъявленным визитом

Меррик Гарланд встретился в Гааге с Каримом Ханом, Освальдо Савалой Хилером и Петром Хофманьским.

Американский генеральный прокурор Меррик Гарланд посетил Международный уголовный суд в Гааге с необъявленным рабочим визитом. Об этом в собственных социальных сетях написали представители Международного уголовного суда.

Меррик Гарланд встретился с председателем МУС судьей Петром Хофманьским, прокурором МУС Каримом Ханом и секретарем МУС Освальдо Савалой Хилером. пресс-служба МУС

Напомним, что досудебная палата МУС 17 марта выдала ордер на "арест" российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Инстанция в Нидерландах вменяет Москве, которая не признает его юрисдикцию, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов. Речь идет о вывозе несовершеннолетних граждан из зоны боевых действий на безопасные территории. Власти США, также как и Россия, не являются членом МУС.

Зеленский утверждает, что Киев обратится в МУС по поводу ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Int"l Criminal Court