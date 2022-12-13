Глава комитета парламента Британии Эллвуд призвал к прямому столкновению с Россией

Тобиас Эллвуд уверен, что страна нуждается в модернизации сухопутных сил.

Глава комитета британского парламента по оборонной политике Тобиас Эллвуд призвал Лондон и международных союзников к прямому столкновению с Россией, встретиться "лицом к лицу" на поле боя. Соответствующее заявление законодатель сделал в эфире местного телеканала Sky News.

Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения оружия, мы предоставляем вооружение. Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу. Тобиас Эллвуд, политик

Депутат Великобритании надеется отменить принятое ранее решение правительства сократить численность Вооруженных сил Соединенного королевства на 10 тысяч человек, а далее - увеличить расходы на оборону. В частности, денежные средства должны пойти на обновление сухопутных боевых подразделений, так как сейчас они находятся "в плачевном состоянии". Эллвуд заметил, что если российское руководство захочет предпринять больше действий в Прибалтике, на Балтийском море, то мир будет ожидать от Лондона участия в борьбе против Москвы. Это включает вссебя сухопутные войска, работу ВВС и ВМС страны. Политик призвал чиновников признать, что мир меняется.

Джонсон назвал "нормандский формат" по Украине политической имитацией.

Фото и видео: YouTube / Sky News