Полиция не открывала огонь по активистам.

Глава иранской полиции опроверг стрельбу по протестующим в Тегеране. Хоссейн Рахими заявил, что информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Об это сообщили представители Al Arabiya.

У местных офицеров был приказ проявлять сдержанность в отношении оппозиционных активистов. Ранее портал News Executive сообщил, что сотрудники безопасности в столице открыли огонь. Журналисты сопроводили информацию видеозаписью с места событий. На них зафиксированы следы крови, которые предположительно принадлежат протестующим. Рахими не подтвердил данные о том, что представители закона воспользовались боевым оружием.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Ирана попросил прощения у Украины.

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