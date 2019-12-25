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Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"
Сегодня, 11:34
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Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"

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Рено Мюзелье напомнил об опыте Баварии в заключении сделки с РФПИ.

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V". Такое заявление местным журналистам сделал французский чиновник Рено Мюзелье в интервью во время эфира на радиостанции RTL. Гость программы уточнил, что сделал заказ на препарат, пока страна ожидает одобрения российской вакцины от Европейского регулятора по лекарствам.

Я встречался с послом России, я встречался главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения санитарными властями.

Рено Мюзелье, глава французского региона

Эксперт напомнил, что ранее "Спутник V" заказал его баварский коллега. Мюзелье считает, что может заключить сделку с российским производителем на своем уровне по аналогии с немецкой стороной.

Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V".

Фото: Pixabay.com

Теги: спутник v, франция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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