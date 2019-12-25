Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V"

Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег сделал предзаказ на "Спутник V". Такое заявление местным журналистам сделал французский чиновник Рено Мюзелье в интервью во время эфира на радиостанции RTL. Гость программы уточнил, что сделал заказ на препарат, пока страна ожидает одобрения российской вакцины от Европейского регулятора по лекарствам.
Я встречался с послом России, я встречался главой федеральной земли Бавария, которая является самой влиятельной в Германии. И я сделал предварительный заказ на... "Спутник V" в ожидании одобрения санитарными властями.
Рено Мюзелье, глава французского региона
Эксперт напомнил, что ранее "Спутник V" заказал его баварский коллега. Мюзелье считает, что может заключить сделку с российским производителем на своем уровне по аналогии с немецкой стороной.
Премьер Баварии сообщил о подписании договора на поставку 2,5 млн доз "Спутника V".
Фото: Pixabay.com
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