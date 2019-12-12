Глава французского МИД назвал Россию угрозой для НАТО

В четверг, 12 декабря во французском Сенате состоялись слушания, посвященные роли НАТО и месту Франции в североатлантическом альянсе. Глава МИД Франции и министр по делам Европы Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию угрозой для НАТО.
Дипломат отметил, что страна может представлять глобальную угрозу в сфере кибербезопасности, а также создавать опасность для стран-соседей, как в случае с кризисом на Украине.
Ранее мы сообщали, что в сенате США одобрили билль о признании России "спонсором терроризма".
Видео: YouTube / Council of the EU
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