  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:38
125
fvbykov
Код вставки плеера

Глава французского МИД назвал Россию угрозой для НАТО

0 0

Такое заявление Жан-Ив Ле Дриан сделал на слушаниях в Сенате.

В четверг, 12 декабря во французском Сенате состоялись слушания, посвященные роли НАТО и месту Франции в североатлантическом альянсе. Глава МИД Франции и министр по делам Европы Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию угрозой для НАТО.

Дипломат отметил, что страна может представлять глобальную угрозу в сфере кибербезопасности, а также создавать опасность для стран-соседей, как в случае с кризисом на Украине.

Ранее мы сообщали, что в сенате США одобрили билль о признании России "спонсором терроризма".

Видео: YouTube /  Council of the EU

Теги: мид, нато, россия, франция
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии