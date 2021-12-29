Глава делегации РФ в Вене: Москва не станет терпеть провокации Запада в Донбассе

Россия не намерена "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия, отметил Гаврилов.

Москва не станет терпеть провокации Запада в Донбассе. Об этом в эфире Youtube-канала "Изолента live" заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, Москва не намерена бесконечно ждать ответов от Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. В случае игнорирования этого вопроса Россия будет защищать свою безопасность в Европе средствами, последствия которых "на своей шее почувствуют и американцы, и европейцы", добавил Гаврилов.

Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало. Константин Гаврилов, глава делегации РФ в Вене

По его словам, Россия не намерена "грозить" просто так, а будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

Ранее заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон применит санкции против РФ, если она попробует создать "марионеточный режим" на Украине.

Видео: Youtube / Изолента live