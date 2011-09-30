Глава британского Минфина сообщил, что экономика страны находится в рецессии

Джереми Хант рассказал о росте инфляции, падении ВВП и безработицы в Великобритании.

Глава министерства по финансам Великобритании Джереми Хант сообщил, что экономическая система страны находится в рецессии. Рост показателей в 2022 году составит 4,2%, однако позже эта ситуация сменится падением на уровень 1,4% в 2023 году. Информацией чиновник поделился в ходе выступления с представителями Палаты общин в местном парламенте. Он презентовал новую налоговую программу, которая была сформирована в конце октября текущего года.

Великобритания, как и другие страны, сейчас находится в рецессии. Рост прогнозируется на уровне 4,2%. ВВП затем упадет на 1,4% в 2023 году, после чего в последующие три года вырастет на 1,3%, 2,6% и 2,7%. Джереми Хант, глава Минфина Британии

В Минфине Британии добавили, что уровень безработицы на территории Соединенного Королевства должен вырасти в 2023 году до 4,9% по сравнению с нынешними 3,6%. Такиесведения Джереми Хант по традции профильного ведомство взял от Бюро по бюджетной ответственности (OBR). Эта структура считается независимым органом прогнозирования государственного бюджета.

Министр финансов Британии объявил о повышении налогов и сокращении расходов.

Фото и видео: YouTube / The Independent