Цай Инвэнь рассказала, что Нэнси Пелоси уделяла вниманию развитию острова на протяжении десятилетий.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вручила американскому спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси почетный "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. Местная чиновница заметила, что законодатель из США считается одним из самых преданных друзей региона, хотя все присутствующие на мероприятии члены Конгресса прикладывали активные усилия для того, чтобы стимулировать прогресс в сотрудничестве.

Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова. Цай Инвэнь, глава администрации Тайваня

В Тайване уточнили, что Нэнси Пелоси еще в октябре 1999 года посещала Тайвань после островного землетрясения. Также политик уделяла внимание развитию демократии в региона на протяжении последних десятилетий. Цай Инвэнь заметила, что восхищается иностранной гостьей, а вручение ей Ордена Благожелательных облаков показывает благодарность Тайваня к спикеру Палаты представителей США.

Ведущий Fox News назвал Байдена виновником украинского кризиса.

Фото и видео: YouTube / The Straits Times