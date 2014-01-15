Глава администрации Тайваня вручила "Орден Благожелательных облаков"

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь вручила американскому спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси почетный "Орден Благожелательных облаков" за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. Местная чиновница заметила, что законодатель из США считается одним из самых преданных друзей региона, хотя все присутствующие на мероприятии члены Конгресса прикладывали активные усилия для того, чтобы стимулировать прогресс в сотрудничестве.
Мы искренне благодарны за ваш визит на Тайвань, который демонстрирует поддержку конгресса США в отношении острова.
Цай Инвэнь, глава администрации Тайваня
В Тайване уточнили, что Нэнси Пелоси еще в октябре 1999 года посещала Тайвань после островного землетрясения. Также политик уделяла внимание развитию демократии в региона на протяжении последних десятилетий. Цай Инвэнь заметила, что восхищается иностранной гостьей, а вручение ей Ордена Благожелательных облаков показывает благодарность Тайваня к спикеру Палаты представителей США.
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Фото и видео: YouTube / The Straits Times
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