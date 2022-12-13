В регионе готовятся в возможному контрнаступлению ВСУ.

Группировка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Пришиб на подконтрольной киевскому режиму территории региона составляет около 40 тысяч человек. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий. Чиновник заметил, что Вооруженные силы РФ организовали в регионе глубоко эшелонированную линию обороны, а солдаты готовы отразить возможные атаки противника и контрнаступление со стороны ВСУ. Специалист считает, что оборонными вопросами в первую очередь занимаются военные, однако местная администрация играет в этом не последнюю роль. В частности, чиновники помогают обеспечивать контроль за снабжением боевых сил. В период за январь и февраль 2023 года на эти нудны власти потратили порядка 400 миллионов рублей.

Мы готовимся к этому, у нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы. Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Балицкий: ВСУ имеют группировку размером до 40 тыс. человек в районе Запорожья.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live