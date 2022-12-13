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Балицкий: ВСУ имеют группировку размером до 40 тыс. человек в районе Запорожья

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Запорожские власти ожидают попытки контрнаступления со стороны ВСУ.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины имеют группировку размером до 40 тысяч человек в регионе. Соответствующей информацией с журналистами эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что противник располагается на подконтрольной киевскому режиму территории в Запорожье. Специалист добавил, что ВСУ концентрирует собственные силы для того, чтобы провести контранаступление. Однако эти задачи Киева ВС РФ понимают и готовятся к встрече "незванных гостей".

Под Запорожьем стоит достаточно большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч боевиков.

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

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Фото и видео: Одноклассники /Вести Live

Теги: всу, евгений балицкий, запорожье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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