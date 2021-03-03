Александр Осипов призвал правительство заняться разобраться с организацией прививочного процесса в регионе.

Глава Забайкальского края не смог записаться на прививку от COVID-19. Об этом Александр Осипов сообщил на оперативном заседании с коллегами. Чиновник заявил, что обратился в медицинскую организацию по телефону горячей линии Минздрава. "Эксперимент" был поставлен прямо во время совещания. Как сообщил Осипов, ему предложили записаться в лист ожидания. Оператор заявила, что мужчине позвонят из ближайшей поликлиники, когда подойдет его очередь на вакцинацию. Примерный срок ожидания по телефону указать не смогли.

Докладывайте Трутневу, Голиковой, Мишустину, кто за это отвечает? Если нужно поручение выполнить, должно быть какое-то обеспечение выполнения этого поручения. Александр Осипов, губернатор Забайкальского края

Осипов уточнил, что фактически записаться на прививку в регионе сейчас невозможно. Он связал ситуацию с недостатками в организации процесса.

После этого записаться на прививку не смог вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулёв. Он обратился к медикам по номеру горячей линии Читы. Ему также предложили встать в список ожидания. Оператор уточнил, что возобновление массовой вакцинации в регионе ожидается в середине марта.

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием.

Видео: Youtube/Чита.Ру