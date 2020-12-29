Министр в Забайкалье объяснила закрытие сельской больницы нерентабельностью

Жители призвали не экономить на здравоохранении.

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина объяснила закрытие единственного круглосуточного стационара в районе, который находится в селе Харагун, нерентабельностью. Заявление она сделала на встрече с местными жителями. Видео с неё публикует "Чита.ру".

Шангина сравнила больницу с гипермаркетом.

Почему в Харагуне нет гипермаркета "Абсолют"? Потому что гипермаркет "Абсолют" не будет работать здесь. Анна Шангина, министр здравоохранения Забайкальского края

Жители возмутились таким словам. Они призвали не экономить на здравоохранении. По словам Шангиной, экономить будут не на медицине, а на питании и содержании пациентов. Чиновница спросила у местных — зачем им больница ночью: поесть или поспать?

Жители также заявили, что ближайшая круглосуточная больница в Хилке не сможет принять всех пациентов. При этом ехать до этого села из Харагуна более четырёх часов.

Ранее военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова начала принимать больных коронавирусом.

Видео: Youtube/Свои в теме