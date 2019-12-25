Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова начала принимать больных коронавирусом

Для них подготовили 150 коек.

Власти Петербурга задействуют еще один стационар для приема больных коронавирусом и пневмонией. Военно-медицинская Академия имени С.М.Кирова подготовила 150 коек для пациентов, в том числе 10 реанимационных, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Медучреждение стало седьмым федеральным стационаром, которое развернуло свои коечные мощности для лечения пациентов с COVID-19. Среди них ― Первый медицинский университет имени Павлова, больница им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западный окружной медицинский центр им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрический университет, Центр им. Алмазова.

Всего в городе пациентов принимают 11925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%). В лечении задействовано 23 больницы.

По словам губернатора, ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем.

Фото: Piter.TV