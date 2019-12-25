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Губернатор: Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем
Сегодня, 18:24
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mook1

Губернатор: Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем

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Глава города подвел итоги минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе находится под контролем властей. Такое заявление он сделал на своей странице "ВКонтакте" 27 декабря в контексте подведения итогов минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.

На минувшей неделе в Петербург приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который присутствовал на старте выпуска вакцины от коронавируса "Спутник V" на заводе "БИОКАД". 

Ситуация с распространением вируса остается под контролем. Стационары города обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Мы потратили на борьбу с инфекцией 53 миллиарда рублей, 23 из них – федеральные деньги. Поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку.

– написал Беглов.

Губернатор вспомнил, что на минувшей неделе был открыт новый завод компании "Активный компонент" – здесь готовы выпускать 100 видов фармацевтических субстанций, включая противоковидные, без закупки импортных компонентов.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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alexmiroves
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