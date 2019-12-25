Губернатор: Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем

Глава города подвел итоги минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе находится под контролем властей. Такое заявление он сделал на своей странице "ВКонтакте" 27 декабря в контексте подведения итогов минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.

На минувшей неделе в Петербург приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который присутствовал на старте выпуска вакцины от коронавируса "Спутник V" на заводе "БИОКАД".

Ситуация с распространением вируса остается под контролем. Стационары города обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Мы потратили на борьбу с инфекцией 53 миллиарда рублей, 23 из них – федеральные деньги. Поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку. – написал Беглов.

Губернатор вспомнил, что на минувшей неделе был открыт новый завод компании "Активный компонент" – здесь готовы выпускать 100 видов фармацевтических субстанций, включая противоковидные, без закупки импортных компонентов.

Фото: Piter.tv