Губернатор: Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в городе находится под контролем властей. Такое заявление он сделал на своей странице "ВКонтакте" 27 декабря в контексте подведения итогов минувшей недели в контексте взаимодействия с федеральным центром.
На минувшей неделе в Петербург приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который присутствовал на старте выпуска вакцины от коронавируса "Спутник V" на заводе "БИОКАД".
Ситуация с распространением вируса остается под контролем. Стационары города обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Мы потратили на борьбу с инфекцией 53 миллиарда рублей, 23 из них – федеральные деньги. Поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку.
– написал Беглов.
Губернатор вспомнил, что на минувшей неделе был открыт новый завод компании "Активный компонент" – здесь готовы выпускать 100 видов фармацевтических субстанций, включая противоковидные, без закупки импортных компонентов.
Фото: Piter.tv
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