В Петербурге официально стартовало производство вакцины от коронавируса "Спутник V"

Поставлять вакцину из городского "БИОКАДа" будут во все регионы России.

В Петербурге стартовало производство вакцины от коронавируса под названием "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), вестись изготовление вакцины будет на заводе компании "БИОКАД". Как рассказали в пресс-службе Смольного, на открытие производства приехали губернатор Александр Беглов и глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что главной задачей сейчас является наращивание объемов изготовления антиковидной вакцины, чтобы ею можно было обеспечить все регионы страны. Еще 21 сентября ЗАО "БИОКАД" и ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи" Минздрава России подписали соглашение о промышленном выпуске "Гам-КОВИД-Вак". Всю осень и часть декабря шла доработка технологии производства компонентов вакцины, также в это время состоялся первый пробный выпуск.

Тем временем, в Петербурге коронавирусом заболел 3751 человек.

Фото: Piter.TV