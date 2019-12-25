В Петербурге коронавирусом заболел 3751 человек

Из стационаров выписали 3034 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 29 018 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 4543 (15,7%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3751 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 229. За последние сутки подтверждена смерть 563 пациентов. В Петербурге подтвердили 76 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 27 397 человек, в том числе 3034 человека в Петербурге и 273 – в Ленинградской области.

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Фото: Piter.tv