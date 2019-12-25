Мишустин встретится с производителями вакцин от коронавируса в Петербурге

В Петербург глава правительства приедет с делегацией министров.

В пятницу, 25 декабря, председатель правительства Михаил Мишустин прибыл в Петербург. У него запланировано несколько встреч, в том числе с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Мишустин побывает на церемонии запуска первой очереди нового завода компании "Активный компонент", которая разрабатывает и производит фармацевтические субстанции для производства противовирусных препаратов и антибиотиков. Также запланирован визит в научно-исследовательский центр одной из компаний, которая производит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Ранее глава правительства поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок.

Фото: government.ru