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Мишустин встретится с производителями вакцин от коронавируса в Петербурге
Сегодня, 12:11
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Мишустин встретится с производителями вакцин от коронавируса в Петербурге

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В Петербург глава правительства приедет с делегацией министров.

В пятницу, 25 декабря, председатель правительства Михаил Мишустин прибыл в Петербург. У него запланировано несколько встреч, в том числе с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. 

Мишустин побывает на церемонии запуска первой очереди нового завода компании "Активный компонент", которая разрабатывает и производит фармацевтические субстанции для производства противовирусных препаратов и антибиотиков. Также запланирован визит в научно-исследовательский центр одной из компаний, которая производит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". 

Ранее глава правительства поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок. 

Фото: government.ru

Теги: вакцина, мишустин, правительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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