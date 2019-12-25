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Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок
Сегодня, 14:44
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Мишустин поручил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

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Данные изменения должны внести в приказ Минздрава до 17 декабря.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил включить вакцины от коронавируса в календарь профилактических прививок. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данные изменения должны быть внесены в приказ Минздрава "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" до 17 декабря. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко будет контролировать организацию работы пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников с 1 по 10 января.

Также Мишустин поручил Роспотребнадзору "продолжать вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации и информировать правительство о выявленных рисках".

Ранее Минздрав составил план поставок вакцины от коронавируса в регионы на три месяца.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: вакцинация, кабинет министров рф, коронавирус, минздрав рф, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей,

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