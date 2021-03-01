Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Он потребовал подготовить объяснительную по данному вопросу.

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел эксперимент и попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. Теперь подчиненные выясняют причины такой ситуации. Гладков отметил, что уже три месяца у него не получается добиться организации качественной записи к нему на прием.

Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников… Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Он потребовал подготовить объяснительную по данному вопросу. И отметил, что это не для того, чтобы наказать сотрудников, а обеспечить простую запись к нему на прием.

Ранее губернатор Петербурга вакцинировался от коронавируса.

Видео: Telegram/Подъём