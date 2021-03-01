Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков провел эксперимент и попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. Теперь подчиненные выясняют причины такой ситуации. Гладков отметил, что уже три месяца у него не получается добиться организации качественной записи к нему на прием.
Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников… Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей.
Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области
Он потребовал подготовить объяснительную по данному вопросу. И отметил, что это не для того, чтобы наказать сотрудников, а обеспечить простую запись к нему на прием.
Ранее губернатор Петербурга вакцинировался от коронавируса.
Видео: Telegram/Подъём
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все