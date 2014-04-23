Губернатор вакцинировался от коронавируса

В понедельник, 1 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подал горожанам личный пример и привился от коронавируса, а о впечатлениях поделился на странице в соцсети.
Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться
сообщил Беглов.
По словам градоначальника, вторую прививку поставят через три недели. Беглов отметил, что будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья.
Полет нормальный – чувствую себя отлично! Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия.
Александр Беглов.
Напомним, что в городе работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых 5 – в торговых центрах. Прививка полностью бесплатная.
Ранее мы писали, что третью волну коронавируса ожидают осенью.
Фото: vk.com/a_beglov
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