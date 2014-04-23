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Губернатор вакцинировался от коронавируса
Вчера, 17:27
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smirenny

Губернатор вакцинировался от коронавируса

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Александр Беглов принял решение вакцинироваться, чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег.

В понедельник, 1 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подал горожанам личный пример и привился от коронавируса, а о впечатлениях поделился на странице в соцсети. 

Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться

сообщил Беглов. 

По словам градоначальника, вторую прививку поставят через три недели. Беглов отметил, что будет вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. 

 Полет нормальный – чувствую себя отлично! Рекомендую привиться – сегодня в городе созданы все условия.

Александр Беглов. 

Напомним, что в городе работают 129 пунктов, 10 мобильных бригад, из которых 5 – в торговых центрах. Прививка полностью бесплатная. 

Ранее мы писали, что третью волну коронавируса ожидают осенью.

Фото: vk.com/a_beglov

Теги: вакцина от коронавируса, губернатор петербурга, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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