Глава Якутии оценил скандал с декольте министра

Айсен Николаев выразил надежду, что в региональном парламенте примут меры после поступка депутата.

Глава Якутии Айсен Николаев оценил скандал с декольте министра предпринимательства региона Ириной Высоких. Случившееся Николаев назвал инцидент неприятным и некрасивым. Заявление появилось на Instagram-странице главы региона 25 декабря.

Николаев выразил надежду, что в региональном парламенте примут меры после поступка депутата партии КПРФ. По факту случившегося уже проводится проверка.

Во время видеоконференции на сессии Ил Тумэн депутат парламента Якутии Петр Аммосов публично сделал замечание министру предпринимательства Ирине Высоких. Он обратил внимание на ее внешний вид, заявив, что ее декольте отвлекает от предлагаемого ей законопроекта. При этом спикер собрания не дал докладчице ответить публично заявив, что у нее нет на это права.

Между тем, в Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой. Об этом сообщили представители регионального Минэкологии. В социальных сетях появился очередной ролик с тем, как два человека незаконным методом убивают дикое животное. В кадре присутствуют мужчина и женщина. Они поймали зверя после того, как он попал в капкан.

Видео: Instagram / @nikolaev_aisen