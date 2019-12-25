В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой. Об этом сообщили представители регионального Минэкологии. В социальных сетях появился очередной ролик с тем, как два человека незаконным методом убивают дикое животное. В кадре присутствуют мужчина и женщина. Они поймали зверя после того, как он попал в капкан.
Будет проведено административное расследование. При установке виновных лиц будут приняты административные меры согласно законодательству РФ
пресс-служба Минэкологии Якутии
Напомним, что аналогичный случай произошел в Сунтарском районе. На кадрах было показано, как мужчина пинает лису, а после душит ее в снегу. В соцсетях указали на то, что перед убийством животного зверя переехали трактором. В отношении двух участников преступления возбуждено уголовное дело.
Фото: Pixabay.com
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