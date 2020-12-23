Два местных жителя обвиняются по части 1 статьи 245 УК РФ.

В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором двое жителей Сунтарского района пинают дикое животное, а после - душат в снегу. По факту представленного в ролике ведется следствие. Об этом рассказали представители пресс-службы местной прокуратуры. Известно, что у лисы была серьезно повреждена лапа, поэтому она не смогла убежать от агрессивных живодеров. Пользователи в соцсетях заявили о том, что перед тем, как начать бить животное, его переехали на тракторе.

Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ пресс-служба прокуратуры региона

В настоящее время личности, участвовавшие в ролике, установлены. В прокуратуре отметили, что лиса подверглась жестокому обращению в Хомустаах. Эта местность находится около одного из населенных пунктов Сунтарского района. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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