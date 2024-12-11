Глава ВТО выступила против чрезмерной концентрации цепочек поставок и производств

Нгози Оконджо-Ивеала назвала ненормальной ситуацию, когда ресурсы скапливаются только в одном месте.

Страны мира должны пойти по пути реглобализации, децентрализовав таким образом собственные цепочки поставок и поставки с избыточной концентрацией. Такое решение правительствам следует принять в том случае, если они хотят повысить устойчивость мировой экономической системы. Соответствующее заявление сделала генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала, выступая на Всемирном экономическом форуме. Мероприятие было организовано на территории швейцарского города Давоса.

Как повысить устойчивость мировой экономики, если мы хотим расти? Мы видели много чрезмерной концентрации цепочек поставок, производства в определенных секторах. И нам нужно повысить устойчивость благодаря тому, что мы [в ВТО] называем реглобализация. Нгози Оконджо-Ивеала, глава ВТО

По мнению аналитика, сейчас на планете сложилась ненормальная ситуация, при которой 90 процентов от необходимых чипов производятся в одном месте. Аналогичная проблема связана с тем, что 70 процентов всех минералов обрабатывается в одной стране, а 80 процентов вакцин экспортируются из 10 стран. По словам Оконджо-Ивеалы, децентрализация цепочек поставок приведет к формированию новых рабочих мест. Данная мера положительным образом скажется на миграционных потоках и обеспечит благоприятные условия жизни для населения.

На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной".

Фото и видео: YouTube / World Economic Forum