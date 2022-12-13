На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной"

Клаус Шваб объяснил, что вести проект будут американцы из Microsoft и Accenture.

На международном экономическом форуме в Давосе специалисты рассказали о создании глобальной "метавселенной". Основатель мероприятия Клаус Шваб в ходе пресс-конференции пояснил, что встреча в городе Давосе позволила мировой элите приступить к формированию метавселенной, позволит принести мировым корпорациям триллион долларов к 2025 году. Специалист пояснил,что речь идет о "деревне-коллаборации", необходимой для развития общества и всеобщего блага. При этом руководить и вести проект будут американские предприятия - Microsoft и консалтинговая корпорация Accenture.

Мы рады создать такую глобальную деревню в сотрудничестве с Accenture и Microsoft, но за этим стоит консорциум партнеров деревни, состоящий более чем из 80 компаний, международных организаций, МВФ, ВТО, ПРООН, а также НПО, академических институтов. Клаус Шваб, основатель ДЭФ

Глава компании Accenture Джули Тереза Свит оценила бизнес для частного сектора в рамках "метавселенной" в триллион долларов к 2025 году. Она пояснила, что метавселенная будет иметь успех потому, что ставить перед собой задачи по службе человеческим нуждам и создания чего-то, что еще не существует на сегодняшний момент. Речь идет о сотрудничестве между цифровым и виртуальным мирами.

Жена Зеленского хочет передать участникам форума в Давосе "формулу мира".

Фото и видео: YouTube / Daily Mail