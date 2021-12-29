Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о вакционном неравенстве.

Глава Всемирной организации здравоохранения считает вероятным появление новых штаммов коронавируса. Такое заявление Тедрос Аданом Гебрейесус сделал перед журналистами в Женеве в рамках онлайн-брифинга. Эксперт оценил темпы распространения "омикрон"-варианта ковида. Руководитель ВОЗ призвал сообщество обеспечить равные права и доступ к вакцинам и другим методам и средствам борьбы против коронавирусной инфекции.

Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения "омикрона" существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка исключительно важны. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт считает, что если не изменить нынешнюю модель распределения вакцин от коронавируса в мире сейчас, то человечество вступит в другие более разрушительные фазы вакционного неравенства. Гебресус полагает, что из-за распространения "омикрона" прививки важны как никогда. Он не исключил того, что они могут оказаться менее эффективными против данного штамма, чем перед другими вариантами мутаций ковида. Однако ученые все еще полагают, что вакцинация все еще хорошо защищает человека от тяжелого протекания заболевания и летального исхода.

Представитель ВОЗ Вуйнович: Россия еще находится на пике эпидемии коронавируса.

Фото и видео: World Health Organization (WHO)